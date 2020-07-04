В Ставрополе автобус №12 изменил маршрут

4 Июль 2020 2020-07-04T15:50:16+03:00

С начала учебного года в связи с увеличением потока пассажиров в городе маршрутка №3М снова будет ходить до остановки «ОРТЦ «Ставрополь» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Маршрут автобуса изменен со 2 июля для удобства и по многочисленным просьбам жителей микрорайона «Олимпийский»

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В новом маршруте автобуса №12 Ставрополя из пути следования убрали заезд с улицы 45 Параллель на улицу Пирогова.

Пассажирский ПАЗик, минуя прежние остановки, сразу поедет на Российский проспект. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Маршрут автобуса изменен со 2 июля для удобства и по многочисленным просьбам жителей микрорайона «Олимпийский», которые хотели бы на этом автобусе попасть в поликлинику №4.

С начала учебного года в связи с увеличением потока пассажиров в городе маршрутка №3М снова будет ходить до остановки «ОРТЦ «Ставрополь».

Напомним, что в Ставрополе теперь можно отследить движение троллейбусов по иконкам на картах через специальное приложение на телефоне.

На «Яндекс. Картах» видно, как долго еще придется стоять на морозе, переступая с ноги на ногу.

Два раза в минуту информация в приложении обновляется. А если нажать на значок остановки, то программа предоставит сведения обо всех автобусах и маршрутках, проезжающих поблизости.

ИСТОЧНИК KP.RU