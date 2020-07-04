В Ставрополе автобус №12 изменил маршрут
В новом маршруте автобуса №12 Ставрополя из пути следования убрали заезд с улицы 45 Параллель на улицу Пирогова.
Пассажирский ПАЗик, минуя прежние остановки, сразу поедет на Российский проспект. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
Маршрут автобуса изменен со 2 июля для удобства и по многочисленным просьбам жителей микрорайона «Олимпийский», которые хотели бы на этом автобусе попасть в поликлинику №4.
С начала учебного года в связи с увеличением потока пассажиров в городе маршрутка №3М снова будет ходить до остановки «ОРТЦ «Ставрополь».
Напомним, что в Ставрополе теперь можно отследить движение троллейбусов по иконкам на картах через специальное приложение на телефоне.
На «Яндекс. Картах» видно, как долго еще придется стоять на морозе, переступая с ноги на ногу.
Два раза в минуту информация в приложении обновляется. А если нажать на значок остановки, то программа предоставит сведения обо всех автобусах и маршрутках, проезжающих поблизости.
ИСТОЧНИК KP.RU