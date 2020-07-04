На Ставрополье малообеспеченной семье подарили трех бычков
На Ставрополье продолжается проект «Социальный контракт», в рамках которого малообеспеченные граждане имеют возможность получить поддержку государства.
Так, Александр и Наталья Кулабуховы из села Донского Труновского района с помощью социального контракта недавно пополнили свое подворье сразу на трех бычков. Их дети, Кирилл и Валерия помогают родителям. Даже маленький Миша принимает активное участие в семейном деле.
В Труновском районе социальные контракты с многодетными малообеспеченными семьями заключаются с 2014 года.
Особой популярностью пользуется целевое направление на развитие личного подсобного хозяйства, так как это не только возможность дополнительного дохода, но и собственные продукты питания для всей семьи.
ИСТОЧНИК KP.RU