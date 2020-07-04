На Ставрополье малообеспеченной семье подарили трех бычков

4 Июль 2020 2020-07-04T15:47:02+03:00

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На Ставрополье продолжается проект «Социальный контракт», в рамках которого малообеспеченные граждане имеют возможность получить поддержку государства.

Так, Александр и Наталья Кулабуховы из села Донского Труновского района с помощью социального контракта недавно пополнили свое подворье сразу на трех бычков. Их дети, Кирилл и Валерия помогают родителям. Даже маленький Миша принимает активное участие в семейном деле.

В Труновском районе социальные контракты с многодетными малообеспеченными семьями заключаются с 2014 года.

Особой популярностью пользуется целевое направление на развитие личного подсобного хозяйства, так как это не только возможность дополнительного дохода, но и собственные продукты питания для всей семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU