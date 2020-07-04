На Ставрополье объявили чрезвычайную пожароопасность

4 Июль 2020 2020-07-04T20:13:07+03:00

Пятый класс пожароопасности действует на территории Арзгирского, Апанасенковского, Туркменского, Новоалександровского, Курского, Ипатовского, Труновского и Изобильненского округов

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На Ставрополье объявлена чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщает краевое управление МЧС России.

Так, 5 июля местами по региону прогнозируется до плюс 40 градусов. Из-за этого могут возникнуть ЧС, связанные с возгоранием кустарников и сухой травы.

В Арзгирском, Апанасенковском, Туркменском, Новоалександровском, Курском, Ипатовском, Труновском и Изобильненском округах синоптики предупреждают, что будет действовать пятый класс пожароопасности.

Кстати, на днях сотрудники экологической лаборатории проанализировали шесть проб атмосферного воздуха в Невинномысске, Шпаковском и Кочубеевском районах.

Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе специалисты не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU