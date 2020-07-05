2020-07-05T09:50:27+03:00
Общество

На Ставрополье число активных больных коронавирусом превысило 2 тысячи

За сутки выявлено еще 82 случая заражения
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Артем КИЛЬКИН
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Число активных больных коронавирусом на Ставрополье продолжает поступательно расти. На утро 5 июля можно говорить о 2164 пациентах, борющихся с COVID-19. Подробную информацию о распространении болезни сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Согласно последним данным, за последние сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен ещё 82 ставропольцам. Общее число заразившихся за весь период — 5569 человек.

Продолжает расти и число выздоровевших. За 24 часа выздоровели 33 жителя края, за весь период их уже 3302 человека.

К несчастью, число летальных исходов также растет. За последние сутки скончался один тяжелый пациент. Всего на Ставрополье от COVID-19 погибло 103 человека.

— Мы по-прежнему готовы оказать и оказываем помощь каждому заболевшему. Основная часть коечного фонда, созданного для лечения пациентов с коронавирусом, свободна. Есть необходимый запас медикаментов и аппаратов ИВЛ. Но медицина не всегда всесильна. К сожалению, новый летальный исход напоминает об этом. Соболезную родным и близким умершего пациента, — написал в соцсетях глава региона Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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