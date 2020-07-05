Сорокоградусная жара ожидается на Ставрополье на следующей неделе

5 Июль 2020 2020-07-05T12:57:45+03:00

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Сорокоградусная жара, почти полное отсутствие осадков и облачности — такой неутешительный прогноз дают синоптики на начало следующей недели.

По данным краевого Гидрометцентра, лишь в южной части Ставрополья возможны кратковременные дожди. Они могут пройти в воскресенье. В остальном погода будет плавить асфальт и мучить даже самых теплолюбивых.

Прогноз на ближайшие три дня по краю практически идентичен — на всех территориях ожидается жара от +33° до +40°. В краевом центре будет чуть прохладнее: до +35° в воскресенье, +36° в понедельник и +38° во вторник.

Жителям Ставрополья остается надеяться лишь на ветер. К счастью, он будет немножко разгонять жару — в понедельник порывы будут до 11 м/с, а во вторник и вовсе до 14 м/с в Ставрополе и по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU