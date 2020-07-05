2020-07-05T14:32:04+03:00
Происшествия

Массаж сердца сбитому пешеходу попал на видео в Ставрополе

Пользователи соцсетей сообщают, что пострадавшая могла переходить дорогу в неположенном месте
Андрей ФАДЕЕВ
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Фото: кадр видеоФото: кадр видеоФото: СОЦСЕТИ
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В Ставрополе на видео попала работа бригады «Скорой», пытающейся реанимировать сбитого пешехода. Запись опубликована в городских сообществах в соцсетях.

Медик делает массаж сердца сбитому пешеходу (+18).

Официальной инофрмации по аварии пока не поступало. Однако пользователи рассказали, что пострадавшая могла переходить дорогу в неположенном месте. К несчастью, ее сбил легковой автомобиль.

На кадрах видео зафиксировано, как медики бригады реанимации делают непрямой массаж сердца. О состоянии несчастной ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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