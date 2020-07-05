Массаж сердца сбитому пешеходу попал на видео в Ставрополе
Пользователи соцсетей сообщают, что пострадавшая могла переходить дорогу в неположенном месте
Фото: кадр видеоФото: СОЦСЕТИ
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В Ставрополе на видео попала работа бригады «Скорой», пытающейся реанимировать сбитого пешехода. Запись опубликована в городских сообществах в соцсетях.
Медик делает массаж сердца сбитому пешеходу (+18).
Официальной инофрмации по аварии пока не поступало. Однако пользователи рассказали, что пострадавшая могла переходить дорогу в неположенном месте. К несчастью, ее сбил легковой автомобиль.
На кадрах видео зафиксировано, как медики бригады реанимации делают непрямой массаж сердца. О состоянии несчастной ничего не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU