Массаж сердца сбитому пешеходу попал на видео в Ставрополе

5 Июль 2020 2020-07-05T14:32:04+03:00

Пользователи соцсетей сообщают, что пострадавшая могла переходить дорогу в неположенном месте

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе на видео попала работа бригады «Скорой», пытающейся реанимировать сбитого пешехода. Запись опубликована в городских сообществах в соцсетях.

Медик делает массаж сердца сбитому пешеходу (+18).

Официальной инофрмации по аварии пока не поступало. Однако пользователи рассказали, что пострадавшая могла переходить дорогу в неположенном месте. К несчастью, ее сбил легковой автомобиль.

На кадрах видео зафиксировано, как медики бригады реанимации делают непрямой массаж сердца. О состоянии несчастной ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU