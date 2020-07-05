Ставропольская школа станет самой большой в России
В ней ведется реконструкция
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После реконструкции детская хореографическая школа в Ставрополе станет самой большой в России. Об этом сообщает городская администрация.
Построенное в 2011 году здание решили расширить из-за количества воспитанников. Сейчас их 675, здесь же работают шесть творческих коллективов. Для них реконструкция также важна — после появления концертного зала они смогут вести активную концертную деятельность.
На работы планируется будет потрачено около 193 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU