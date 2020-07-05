2020-07-05T15:58:13+03:00
Общество

Ставропольская школа станет самой большой в России

В ней ведется реконструкция
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

После реконструкции детская хореографическая школа в Ставрополе станет самой большой в России. Об этом сообщает городская администрация.

Построенное в 2011 году здание решили расширить из-за количества воспитанников. Сейчас их 675, здесь же работают шесть творческих коллективов. Для них реконструкция также важна — после появления концертного зала они смогут вести активную концертную деятельность.

На работы планируется будет потрачено около 193 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ставропольская школа станет самой большой в России
Массаж сердца сбитому пешеходу попал на видео в Ставрополе
Сорокоградусная жара ожидается на Ставрополье на следующей неделе
Алкоголь из медикаментов изготавливали на Ставрополье
На Ставрополье число активных больных коронавирусом превысило 2 тысячи
На Ставрополье в конце июля пройдет «Бессмертный полк»
На Ставрополье объявили чрезвычайную пожароопасность
В Пятигорске после долгого перерыва заработали традиционные ярмарки
Ставрополье планирует экспортировать зерно в Ирак и Алжир
ВТБ открыл первый офис для частных лиц в Михайловске
На Ставрополье до конца года отремонтируют 70 объектов здравоохранения
На Ставрополье заменят трехкилометровый участок магистрального водовода
На Ставрополье малообеспеченной семье подарили трех бычков
В Ставрополе автобус №12 изменил маршрут
Кадыров простился с заслуженным тренером России Абдулманапом Нурмагомедовым
В Ставрополе на Комсомольском озере оборудуют спортивные площадки
Европейские правозащитники попросили Бастрыкина расследовать смерть 23-летней чеченки
В Ставрополе впервые родился буйволенок
На Ставрополье число умерших от коронавируса превысило 100 человек
На Ставрополье 1850 выпускников сдали первый ЕГЭ на выбор
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 96 человек
Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову после смерти его отца
Силовики обыскали ингушскую станцию скорой помощи