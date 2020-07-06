На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 80 человек

6 Июль 2020 2020-07-06T08:27:40+03:00

За прошедший день выздоровел и выписан из-под меднаблюдения ещё один человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На Ставрополье за последние сутки от коронавируса скончался еще один пациент. Число умерших достигло 104. За сутки инфекцию выявили у 80 жителей региона. Всего заболевших на Ставрополье – 5649.

Объёмы тестирования на коронавирус продолжают расти. По словам губернатора Ставрополья, это помогает вовремя выявлять болезнь и оказывать врачебную помощь.

Ресурсы краевой медицины позволяют делать это в полном объёме. За прошедший день выздоровел и выписан из-под меднаблюдения ещё один человек.

А общее число тех, кто смог побороть инфекцию составляет уже 3303. Вместе с тем, прирост новых случаев заболевания пока сохраняется.

По-прежнему фиксируются и летальные исходы. За минувшие сутки, несмотря на усилия врачей, скончался ещё один пациент с коронавирусом. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU