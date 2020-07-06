2020-07-06T09:30:19+03:00
Общество

ГК «ЮгСтройИнвест» заняла второе место в стране по объему ввода жилья

Во всероссийском реестре застройщиков ЮСИ с начала года поднялась сразу на 6 позиций
Марина СЕРГЕЕВА
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В ЮСИ большое внимание уделяют благоустройству своих микрорайонов.В ЮСИ большое внимание уделяют благоустройству своих микрорайонов.
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Группа компаний “ЮгСтройИнвест” остается одним из лидеров на рынке жилищного строительства в России. И даже в нынешних сложных экономических условиях компания продолжает успешно работать и добиваться отличных показателей.

С начала этого года ЮСИ ввела в эксплуатацию свыше 168 500 квадратных метров жилья. Это позволило ей подняться сразу на 6 позиций во всероссийском реестре застройщиков и занять в нем почетное второе место.

Напомним, на строительном рынке ГК “ЮгСтройИнвест” с 2003 года. Основал ЮСИ и все эти годы успешно ею руководит Почетный строитель России Юрий Иванов. За 17 лет «ЮгСтройИнвест» построил и ввел в эксплуатацию 181 дом общей площадью свыше 3,8 млн кв. м, а также 12 детских садов и 4 школы. И все это было сделано с опережением графика и, как всегда, со знаком качества.

Кстати, в компании давно следуют сложившейся здесь доброй традиции - шефствовать над построенными ею социальными объектами.

Большое внимание в ЮСИ уделяют и благоустройству территорий своих микрорайонов, созданию в них тенистых аллей, уютных скверов и комфортных мест для семейного отдыха и занятий спортом.

НАША СПРАВКА

ГК «ЮгСтройИнвест» неоднократно удостаивалась престижных наград федерального уровня, в том числе таких, как знак «Надежный застройщик» и звание победителя во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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