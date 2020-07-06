2020-07-06T11:51:03+03:00
Общество

Невинномысский овцевод задолжал своим работникам зарплату

Ему пришлось напомнить о последствиях
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Невинномысске судебные приставы помогли трудящимся вернуть долг от работодателя. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП России по Ставропольскому краю.

Фирма, которая производит и обрабатывает шерсть овец, задолжала семи работникам более 356 миллионов рублей. Сотрудники обратились в суд.

- Работники Службы, прибыв к должнику, подробно разъяснили ему о вынесении постановления об исполнительском сборе, а также об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), - сказано в сообщении ФССП по краю.

Слова судебных приставов убедили овцевода, и он отдал деньги работникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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