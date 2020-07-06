На Ставрополье игры оленя и овчарки на реке сняли на видео

6 Июль 2020 2020-07-06T13:07:30+03:00

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На Ставрополье сняли на видео забавные игры оленя и овчарки на берегу Подкумка. Так, дикое животное бродило возле реки. Там его встретили ставрополец с собакой, вышедшие на прогулку. По словам очевидцев, собака не растерялась, заметив оленя.

Наоборот, решила завести с ним дружбу. Очевидец успел снять на видео, как животные играют в воде.

Ролик оценили пользователи сети, оставив десятки комментариев. Кто-то также удивился непривычному для Пятигорска животному:

- Это правда? Откуда у нас тут олени;

Проскакал олень.

- Рогатый! Девочки, признавайтесь, от кого бежал? (орфография и пунктуация автора сохранены);

- Карантин даром не прошел. Олени вернулись.

ИСТОЧНИК KP.RU