2020-07-06T14:54:41+03:00
Общество

Ставрополье стало регионом со 100-процентной открытостью бюджета

К такому выводу пришли в Научно-исследовательском финансовом институте Минфина
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Ставрополье признали регионом с одним из самых открытых бюджетов. Об этом гласят данные Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов.

Исследование проводится каждый год. Эксперты выбирают пять критериев оценивания, выраженные в форме вопросов: например, "размещен ли первоначально принятый закон о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в открытом доступе на сайте, предназначенном для размещения бюджетных данных". По всем пунктам Ставрополье набрало максимальный балл. Таких же регионов - 22.

Отметим, что максимально открытым также признали бюджет Чечни. Высокий уровень в Кабардино-Балкарии и Ингушетии, средний - в Дагестане, низкий - в Карачаево-Черкесии, а очень низкий - в Северной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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