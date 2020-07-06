Ставрополье стало регионом со 100-процентной открытостью бюджета
Ставрополье признали регионом с одним из самых открытых бюджетов. Об этом гласят данные Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов.
Исследование проводится каждый год. Эксперты выбирают пять критериев оценивания, выраженные в форме вопросов: например, "размещен ли первоначально принятый закон о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в открытом доступе на сайте, предназначенном для размещения бюджетных данных". По всем пунктам Ставрополье набрало максимальный балл. Таких же регионов - 22.
Отметим, что максимально открытым также признали бюджет Чечни. Высокий уровень в Кабардино-Балкарии и Ингушетии, средний - в Дагестане, низкий - в Карачаево-Черкесии, а очень низкий - в Северной Осетии.
ИСТОЧНИК KP.RU