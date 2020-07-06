2020-07-06T15:24:00+03:00
Общество

Жителей Ставрополья предупредили о высокой пожароопасности

К населению обратился Владимир Владимиров
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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На Ставрополье объявили четвертый и пятый (наивысший) уровень пожароопасности. К местным жителям обратился губернатор Владимир Владимиров.

- Почти во всех территориях края уже установлен чрезвычайный и высокий класс пожарной опасности. Возгорания, прежде всего, угрожают лесам, полям и близлежащим населённым пунктам. И это напоминает всем нам об особой ответственности, - написал лидер края.

Владимиров отдельно обратился к главам муниципалитетов. Он попросил чиновник обезопасить населенные пункты.

- Каждому из нас нужно помнить, что очень распространенная причина пожаров – человеческая неосторожность. Брошенный окурок, разведённый костер и тому подобное. Давайте будем ответственными, - призвал Владимиров.

Отметим, что, по данным ставропольского Гидрометцентра, пятая степень пожароопасности установился в большинстве территорий края. В Ставрополе будет четвертый класс пожароопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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