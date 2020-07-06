Зампред правительства Ставрополья ушел с поста

6 Июль 2020 2020-07-06T15:58:21+03:00

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Заместитель председателя Правительства Ставрополья Александр Бойков объявил об уходе. Владимир Владимиров отпустил чиновника, передает пресс-служба губернатора края.

Согласно сообщению, Бойков уходит на пенсию.

- Губернатор Владимир Владимиров принял отставку заместителя председателя правительства края Александра Бойкова в связи с его выходом на пенсию. Соответствующее распоряжение подписано главой края накануне, - сообщают представители главы региона.

Должность заместителя председателя Правительства Бойков получил в октябре 2019 года. Тогда Владимиров формировал новую региональную команду.

ИСТОЧНИК KP.RU