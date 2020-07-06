Зампред правительства Ставрополья ушел с поста
Заместитель председателя Правительства Ставрополья Александр Бойков объявил об уходе. Владимир Владимиров отпустил чиновника, передает пресс-служба губернатора края.
Согласно сообщению, Бойков уходит на пенсию.
- Губернатор Владимир Владимиров принял отставку заместителя председателя правительства края Александра Бойкова в связи с его выходом на пенсию. Соответствующее распоряжение подписано главой края накануне, - сообщают представители главы региона.
Должность заместителя председателя Правительства Бойков получил в октябре 2019 года. Тогда Владимиров формировал новую региональную команду.
ИСТОЧНИК KP.RU