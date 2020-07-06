2020-07-06T15:58:21+03:00
Общество

Зампред правительства Ставрополья ушел с поста

Губернатор принял отставку Александра Бойкова
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Фото: Дума СтавропольяФото: Дума Ставрополья
Изменить размер текста:

Заместитель председателя Правительства Ставрополья Александр Бойков объявил об уходе. Владимир Владимиров отпустил чиновника, передает пресс-служба губернатора края.

Согласно сообщению, Бойков уходит на пенсию.

- Губернатор Владимир Владимиров принял отставку заместителя председателя правительства края Александра Бойкова в связи с его выходом на пенсию. Соответствующее распоряжение подписано главой края накануне, - сообщают представители главы региона.

Должность заместителя председателя Правительства Бойков получил в октябре 2019 года. Тогда Владимиров формировал новую региональную команду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье экс-министр потратил многомиллионный «откат» на покупку люксовых иномарок
Жители Ставрополья смогут менять электрические счетчики бесплатно
ВТБ Факторинг упрощает подключение к платформе GetFinance
Зампред правительства Ставрополья ушел с поста
На Ставрополье меломан ответит за громкую музыку в машине ночью
На Ставрополье поймали неадекватную женщину за рулем легковушки
Жителей Ставрополья предупредили о высокой пожароопасности
Ставрополье стало регионом со 100-процентной открытостью бюджета
На Ставрополье стартовал самый массовый ЕГЭ - по русскому языку
На Ставрополье игры оленя и овчарки на реке сняли на видео
Невинномысский овцевод задолжал своим работникам зарплату
В Ставрополе масштабный ремонт шести дорог завершится до конца июля
На Ставрополье бизнесмен заплатил 1 млн рублей за похищение и убийство сына знакомого
На Ставрополье заложат первый в крае миндалевый сад
На Ставрополье открыли мини-питомник экзотических растений
ГК «ЮгСтройИнвест» заняла второе место в стране по объему ввода жилья
В Минздраве прокомментировали слухи о закрытии отделений детской больницы в Пятигорске
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 80 человек
«Болезнь не обошла стороной»: у вице-премьера КБР диганостировали коронавирус
Ставропольская школа станет самой большой в России
Массаж сердца сбитому пешеходу попал на видео в Ставрополе
Сорокоградусная жара ожидается на Ставрополье на следующей неделе