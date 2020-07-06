2020-07-06T16:44:31+03:00
Общество

Жители Ставрополья смогут менять электрические счетчики бесплатно

Такое стало возможно после принятия Федерального закона
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С 1 июля ставропольцы смогут бесплатно поменять электрический счетчик. К такому решению пришли после вступления в силу Федерального закона "Об электроэнергетике", передает пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи Ставрополья.

Согласно новым правилам, электросетевые организации и поставщики обязаны покупать, устанавливать и заменять электрические счетчики за свой счет. Иными словами, теперь эту услугу граждане получают безвозмездно.

- Воспользоваться этими услугами можно в случае отсутствия прибора учета, его выхода из строя, а также истечения срока эксплуатации, либо истечения интервала между поверками приборов учета электроэнергии, - пояснил заместитель министра Василий Глушаков.

Чтобы заменить прибор учета, местный житель должен обратиться в сетевую организацию или в управляющую компанию. В заявке надо указать контактный номер телефон, чтобы стороны договорились о дате и времени снятия показаний и проведении работ со счетчиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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