2020-07-06T18:24:50+03:00
Общество

Перевозчик объяснил причину отмены скоростной «Кометы» между Севастополем и Ялтой

Пассажирам объяснили, как вернуть деньги за билеты
Анна ЕГОРОВА
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«Комета» перестала курсировать между Севастополем и Ялтой«Комета» перестала курсировать между Севастополем и ЯлтойФото: Надежда ДАЦЮК
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Два года назад пассажирское скоростное судно «Комета» впервые вышло на маршрут Севастополь - Ялта. Когда стала известна дата официального открытия курортного сезона в Крыму, на «Комету» вновь стали продавать билеты. Приобрести их можно было в кассах портов и на сайте перевозчика.

1 июля в 8 утра состоялся первый в новом сезоне рейс из Севастополя, в 17 часов судно отправилось из Ялты обратно. Не прошло и недели, как стало известно, что «Комета» временно прекращает свою работу. Как сообщает «КП-Крым», перевозчик ссылается на «технические причины».

- Деньги за заранее купленные билеты возвращаются в местах приобретения. Информацию о возобновлении перевозок можно получить на сайте и по телефону «горячей линии» 8-800-234-32-32, - говорится в обращении, опубликованном на kometaexpress.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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