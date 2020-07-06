«Пенная вечеринка» в фонтане Ессентуков закончилась разбирательством

6 Июль 2020 2020-07-06T20:06:24+03:00

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«Пенная вечеринка», которую устроили неизвестные в одном из фонтанов Ессентуков нашла резко негативный отклик в администрации курортного города. Неизвестных могут найти и наказать за шалость.

"Пенная вечеринка" в фонтане Ессентуков - власти найдут и накажут шутников.

Инцидент произошел 5 июля. Благодаря шутке неизвестных, городской фонтан неожиданно запенился. Властям пришлось экстренно его спускать и переводить на малую подачу воды. Размер ущерба уже считают.

— Установлено, что неизвестные вылили в городской фонтан моющее средство. Оценку ущерба получим в течение двух дней. Запросили в «Безопасном городе» видео с камер наблюдения, будем реагировать жестко, — заявили в пресс-службе администрации курортного города.

ИСТОЧНИК KP.RU