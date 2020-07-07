2020-07-07T12:05:42+03:00
Происшествия

Мать и двое детей погибли: машина сорвалась в 100-метровую пропасть в Чечне

Один человек чудом уцелел
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Чечне Toyota Camry сорвалась в пропасть с обрыва на дороге из Грозного в село Итум-Кали. В автомобиле находились двое взрослых и двое детей. Лишь один из пассажиров выжил. Несовершеннолетние скончались на месте происшествия.

— Молодая семья возвращалась домой после поездки в гости. Toyota Camry сорвалась с обрыва и упала в русло реки Аргун со 100-метровой высоты. Мать 27 лет и двое детей 7 и 4 лет скончались на месте происшествия. 32-летний отец семейства в тяжелом состоянии госпитализирован в Городскую клиническую больницу Грозного, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД республики.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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