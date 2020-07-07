2020-07-07T11:38:53+03:00
Происшествия

На Ставрополье специалист районной администрации ответит за злоупотребление должностными полномочиями

Из-за незаконных действий женщины администрации Предгорного района причинен ущерб свыше 250 тысяч рублей
Ася АСРЯН@asya1693
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На специалиста администрации муниципального образования Пятигорского сельсовета Предгорного района завели уголовное дело. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом информирует пресс-служба краевого управления Следкома России.

Выяснилось, что в феврале 2012 года женщина за 1 тысячу рублей изготовила жителю поселка Пятигорского подложную выписку из похозяйственной книги о наличии у него права на земельный участок.

После этого она подписала выписку у исполняющего обязанности главы Пятигорского сельсовета Предгорного района.

Чиновник не знал не о её намерениях. В свою очередь злоумышленница поставила на документ печать Пятигорского сельсовета.

Из-за незаконных действий женщины администрации Предгорного района причинен ущерб свыше 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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