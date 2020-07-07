На Ставрополье построят 12 детских садов
В селе Ростовановском Курского района заключен контракт на строительство детского сада с бассейном. Это дошкольное учреждение появится в районе малоэтажной жилой застройки по улице Ленина благодаря национальному проекту «Демография». Об этом сообщает пресс-служба управление по информполитике правительства региона.
Новый двухэтажный детский сад сможет принять 160 малышей в возрасте от полутора до 7 лет. На территории высадят деревья лиственных пород, а также построят собственную котельную и физкультурные площадки с отдельными входами для разновозрастных групп.
Для парковки автомобилей работников и посетителей учреждения запроектирована автостоянка.
По словам министра строительства и архитектуры СК Валерий Савченко, стоимость объекта составляет более 231 миллиона рублей. Планируется, что к 2021 году детсады будут построены.
Губернатор Ставрополья сообщил, что в 2020 году в нашем регионе по нацпроекту «Демография» построят 12 детских садов. Из федерального бюджета на эти цели выделят около 800 млн рублей.
Еще 9 дошкольных учреждений, строительство которых вскоре начнется, введут в эксплуатацию в 2021 году.
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Губернатор добавил, что речь идет как о противоэпидемиологической, так и общественной безопасности (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU