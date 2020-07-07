2020-07-07T12:37:33+03:00
Общество

На Ставрополье построят 12 детских садов

Из федерального бюджета на эти цели выделят около 800 млн рублей
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Для парковки автомобилей работников и посетителей учреждения запроектирована автостоянкаДля парковки автомобилей работников и посетителей учреждения запроектирована автостоянкаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В селе Ростовановском Курского района заключен контракт на строительство детского сада с бассейном. Это дошкольное учреждение появится в районе малоэтажной жилой застройки по улице Ленина благодаря национальному проекту «Демография». Об этом сообщает пресс-служба управление по информполитике правительства региона.

Новый двухэтажный детский сад сможет принять 160 малышей в возрасте от полутора до 7 лет. На территории высадят деревья лиственных пород, а также построят собственную котельную и физкультурные площадки с отдельными входами для разновозрастных групп.

Для парковки автомобилей работников и посетителей учреждения запроектирована автостоянка.

По словам министра строительства и архитектуры СК Валерий Савченко, стоимость объекта составляет более 231 миллиона рублей. Планируется, что к 2021 году детсады будут построены.

Губернатор Ставрополья сообщил, что в 2020 году в нашем регионе по нацпроекту «Демография» построят 12 детских садов. Из федерального бюджета на эти цели выделят около 800 млн рублей.

Еще 9 дошкольных учреждений, строительство которых вскоре начнется, введут в эксплуатацию в 2021 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье 1 сентября усилят меры безопасности

Губернатор добавил, что речь идет как о противоэпидемиологической, так и общественной безопасности (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе бытовая ссора закончилась кровавой драмой
Село в Дагестане назовут именем скончавшегося отца Хабиба
В Ставрополе врачи спасли детей с тяжелым пороком сердца
ВТБ одобрил сделки проектного финансирования жилья с эскроу на более чем 400 млрд рублей
На Ставрополье построят 12 детских садов
На Ставрополье ожидаются ливень, гроза, сильный ветер
На Ставрополье специалист районной администрации ответит за злоупотребление должностными полномочиями
На Ставрополье 1 сентября усилят меры безопасности
Мать и двое детей погибли: машина сорвалась в 100-метровую пропасть в Чечне
На Ставрополье снесли незаконно возведенную постройку
На Ставрополье установлен рекорд по числу выздоровевших пациентов
Проехал на «красный»: в Чечне два поезда сошли с рельсов после столкновения
На Ставрополье качественным водоснабжением обеспечат жителей станицы Новомарьевской
В Ставрополе обновят бассейны с родниками
На Ставрополье за сутки выявили 79 новых случаев заражения COVID-19
«Пенная вечеринка» в фонтане Ессентуков закончилась разбирательством
Перевозчик объяснил причину отмены скоростной «Кометы» между Севастополем и Ялтой
В Пятигорске все детсады откроются 15 июля
На Ставрополье экс-министр потратил многомиллионный «откат» на покупку люксовых иномарок
Жители Ставрополья смогут менять электрические счетчики бесплатно