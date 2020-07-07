2020-07-07T13:07:57+03:00
Общество

В Ставрополе врачи спасли детей с тяжелым пороком сердца

Операция проходила без разрезов и кровопотери – эндоваскулярным способом
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: Инстаграм губернатора СтавропольяФото: Инстаграм губернатора Ставрополья
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Ставропольские врачи избавили от порока сердца еще трех детей, подарив им возможность заниматься спортом, танцами, переносить без последствий физическую нагрузку. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

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Он уточнил, что юных ставропольчан оперировали хирурги краевой клинической больницы.

Маленьким пациентам было от 3 до 11 лет. По словам Владимирова, скоро об операции им ничто не будет напоминать.

Она проходила без разрезов и кровопотери – эндоваскулярным способом. Его применение не подразумевает такого вмешательства в организм, как при традиционной операции.

Губернатор Ставрополья добавил, что высокотехнологичный, «бескровный», способ хирургии при пороке сердца у детей применяется в крае с 2015 года. За это время врачи провели 120 таких операций.

- Спасибо врачам за сохраненное здоровье детей! Возможно кто-то из них, когда вырастет, продолжит дело медиков – будет спасать жизни. А мы продолжаем работать, чтобы у врачей сегодня было оборудование и условия для эффективной работы. Чтобы передовые технологии приходили в краевое здравоохранение, - обратился глава региона к ставропольцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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