На Ставрополье МЧС предупредило о подтоплениях из-за сильных дождей

7 Июль 2020 2020-07-07T14:32:59+03:00

Градом могут быть повреждены крыши, стекла, выбиты посевы

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По данным Ставропольского Гидрометцентра, во второй половине дня 7 июля, а также 8 и 9 июля в регионе ожидается сильный дождь, гроза и шквалистый ветер до 23 м/с.

Так, в краевом центре 9 июля прогнозируется до +30 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер 4 м/с. Ночью - облачно, ожидается небольшой дождь. Прогнозируется до +19 градусов, ветер - 3/с.

По данным краевого ведомства, это грозит подтоплением низинных частей местности, опасности на дорогах, повреждением ЛЭП, падением рекламных щитов и деревьев. Градом могут быть повреждены крыши, выбиты стекла, а также посевы.

МЧС России по Ставрополью рекомендует жителям региона по возможности не выходить из дома.

Водителям - воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении. А пешеходам - соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Помните: находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью.

В случае необходимости звонить в Единую службу спасения по телефонам: +7 (8652) 39-99-99 или 112.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье объявили четвертый и пятый (наивысший) уровень пожароопасности. К местным жителям обратился губернатор Владимир Владимиров.

- Почти во всех территориях края уже установлен чрезвычайный и высокий класс пожарной опасности.

Возгорания, прежде всего, угрожают лесам, полям и близлежащим населённым пунктам. И это напоминает всем нам об особой ответственности, - считает Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU