2020-07-08T00:04:35+03:00
Общество

В Ставрополе несколько улиц 8 июля останутся без воды

Для жителей этих улиц организуют подвоз воды.
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Для жителей этих улиц организуют подвоз водыДля жителей этих улиц организуют подвоз водыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Из-за запланированных технических работ часть жителей Ставрополя 8 июля останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба городского «Водоканала».

Так, запланирован капремонт водопровода по переулку Макарова. Из-за этого отключат водопроводную линию с 08:30 до 17:00.

Итак, временно без воды останутся жители следующих улиц: проспект Кулакова, № 47/4, 47/5, 47/6, 49, 49/1,49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6 и переулок Макарова, № 6/2, 8, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 16, 18/2.

Воды не будет по улицам Чаадаева, Ташлянская, Айвазовского, Щорса, Артиллерийская, Попова. В зоне ограничений окажутся детский санаторий на Октябрьской и школа № 34.

Для жителей этих улиц организуют подвоз воды.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье ожидаются ливень, гроза, сильный ветер.

Жителей региона призывают быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линии электропередач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Умирает от невыносимой печали»: в Ставрополе нашлись пропавшие попугаи-неразлучники

Так их назвали потому, что считалось, будто в случае гибели одного из пары, умирает и другой: от невыносимой печали (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе несколько улиц 8 июля останутся без воды
В Кисловодске санатории примут более 6 тысяч отдыхающих в июле
«Умирает от невыносимой печали»: в Ставрополе нашлись пропавшие попугаи-неразлучники
На Ставрополье врачи впервые провели операцию по замене сустава
В Ставрополе колокольный звон будет оповещать о рождении новых семей
На Ставрополье МЧС предупредило о подтоплениях из-за сильных дождей
В Ставрополе бытовая ссора закончилась кровавой драмой
Село в Дагестане назовут именем скончавшегося отца Хабиба
В Ставрополе врачи спасли детей с тяжелым пороком сердца
ВТБ одобрил сделки проектного финансирования жилья с эскроу на более чем 400 млрд рублей
На Ставрополье построят 12 детских садов
На Ставрополье ожидаются ливень, гроза, сильный ветер
На Ставрополье специалист районной администрации ответит за злоупотребление должностными полномочиями
На Ставрополье 1 сентября усилят меры безопасности
Мать и двое детей погибли: машина сорвалась в 100-метровую пропасть в Чечне
На Ставрополье снесли незаконно возведенную постройку
На Ставрополье установлен рекорд по числу выздоровевших пациентов
Проехал на «красный»: в Чечне два поезда сошли с рельсов после столкновения
На Ставрополье качественным водоснабжением обеспечат жителей станицы Новомарьевской
В Ставрополе обновят бассейны с родниками
На Ставрополье за сутки выявили 79 новых случаев заражения COVID-19
«Пенная вечеринка» в фонтане Ессентуков закончилась разбирательством
Перевозчик объяснил причину отмены скоростной «Кометы» между Севастополем и Ялтой
В Пятигорске все детсады откроются 15 июля
На Ставрополье экс-министр потратил многомиллионный «откат» на покупку люксовых иномарок
Жители Ставрополья смогут менять электрические счетчики бесплатно