В Ставрополе несколько улиц 8 июля останутся без воды

7 Июль 2020 2020-07-08T00:04:35+03:00

Для жителей этих улиц организуют подвоз воды Фото: Мария ЛЕНЦ

Для жителей этих улиц организуют подвоз воды.

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Из-за запланированных технических работ часть жителей Ставрополя 8 июля останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба городского «Водоканала».

Так, запланирован капремонт водопровода по переулку Макарова. Из-за этого отключат водопроводную линию с 08:30 до 17:00.

Итак, временно без воды останутся жители следующих улиц: проспект Кулакова, № 47/4, 47/5, 47/6, 49, 49/1,49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6 и переулок Макарова, № 6/2, 8, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 16, 18/2.

Воды не будет по улицам Чаадаева, Ташлянская, Айвазовского, Щорса, Артиллерийская, Попова. В зоне ограничений окажутся детский санаторий на Октябрьской и школа № 34.

Для жителей этих улиц организуют подвоз воды.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье ожидаются ливень, гроза, сильный ветер.

Жителей региона призывают быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линии электропередач.

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ИСТОЧНИК KP.RU