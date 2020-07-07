В Ставрополе несколько улиц 8 июля останутся без воды
Из-за запланированных технических работ часть жителей Ставрополя 8 июля останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба городского «Водоканала».
Так, запланирован капремонт водопровода по переулку Макарова. Из-за этого отключат водопроводную линию с 08:30 до 17:00.
Итак, временно без воды останутся жители следующих улиц: проспект Кулакова, № 47/4, 47/5, 47/6, 49, 49/1,49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6 и переулок Макарова, № 6/2, 8, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 16, 18/2.
Воды не будет по улицам Чаадаева, Ташлянская, Айвазовского, Щорса, Артиллерийская, Попова. В зоне ограничений окажутся детский санаторий на Октябрьской и школа № 34.
Для жителей этих улиц организуют подвоз воды.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье ожидаются ливень, гроза, сильный ветер.
Жителей региона призывают быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линии электропередач.
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ИСТОЧНИК KP.RU