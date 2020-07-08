На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 5813
На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавирусной инфекции. Так, за последние сутки скончались еще три пациента. А новых заболевших за сутки - 85. Эти цифры озвучил губернатор Ставрополья.
Всего число заболевших коронавирусом достигло 5813. А выздоровели - 3578.За сутки болезнь победили 146 жителей Ставрополья. По словам Владимира Владимирова, это еще один рекордный показатель.
- Чтобы одолеть болезнь, нужно продолжать соблюдать меры профилактики. И не подвергать риску свое здоровье. Берегите себя и близких, - обратился глава Ставрополья к жителям региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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