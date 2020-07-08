На Ставрополье собрали три миллиона тонн зерна
На Ставрополье собрали три миллиона тонн зерна. Хлебопашцы обмолотили 60 процентов площадей полей. Об этом сообщил Владимир Владимиров.
- Для того, чтобы полностью обеспечить внутреннюю потребность Ставрополья, нам нужно только 2 млн тонн, - комментирует результаты губернатор.
По словам главы края, в этом году урожай будет ниже, чем в прошлом. На это повлияли весенняя засуха, заморозки и "другие капризы погоды". Однако качество зерна будет выше.
- Доля высококачественной продовольственной пшеницы в намолоте увеличилась на 7 процентов, - написал Владимиров. - Работы ведутся везде. Стоит отметить, что больше внимания руководители на местах стали уделать противопожарной опашке.
ИСТОЧНИК KP.RU