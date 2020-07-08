8 Июль 2020 2020-07-08T13:25:12+03:00

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На Ставрополье собрали три миллиона тонн зерна. Хлебопашцы обмолотили 60 процентов площадей полей. Об этом сообщил Владимир Владимиров.

- Для того, чтобы полностью обеспечить внутреннюю потребность Ставрополья, нам нужно только 2 млн тонн, - комментирует результаты губернатор.

По словам главы края, в этом году урожай будет ниже, чем в прошлом. На это повлияли весенняя засуха, заморозки и "другие капризы погоды". Однако качество зерна будет выше.

- Доля высококачественной продовольственной пшеницы в намолоте увеличилась на 7 процентов, - написал Владимиров. - Работы ведутся везде. Стоит отметить, что больше внимания руководители на местах стали уделать противопожарной опашке.

ИСТОЧНИК KP.RU