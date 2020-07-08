2020-07-08T15:26:04+03:00
Общество

Илья Авербух построит первый на Кавминводах ледовый комплекс

Он добавил, что это будет школа не только фигурного катания и хоккея
Ася АСРЯН@asya1693
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Илья Авербух сообщил, что Союз мастеров спорта берёт на себя как строительство объекта, так и организацию всего тренировочного процессаИлья Авербух сообщил, что Союз мастеров спорта берёт на себя как строительство объекта, так и организацию всего тренировочного процессаФото: Архив "КП"
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Первый на Кавказских Минеральных Водах ледовый дворец появится в Ессентуках при содействии Союза мастеров спорта. Как сообщили в пресс-службе главы региона, соглашение уже подписано.

По словам губернатора, несколько тысяч детей в нашем крае мечтают заниматься фигурным катанием.

Занятия с юными ставропольцами будут проводить работающие в нём тренеры — спортивные профессионалы международного уровня. Планируется, что занятия для детей будут проводиться бесплатно.

Илья Авербух сообщил, что Союз мастеров спорта берёт на себя как строительство объекта, так и организацию всего тренировочного процесса.

— Это будет школа не только фигурного катания и хоккея. Это школа зимних видов спорта. Поэтому в перспективе у нас есть планы развития в ней кёрлинга и шорт-трека, — добавил он.

Ранее планировали построить в поселке Горячеводском спортивную школу для занятий боксом. Она будет включать основной зал для занятий боксом и проведения соревнований, рассчитанный на 50 спортсменов и 200 зрительских мест, а также залы для разминки и тренажеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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