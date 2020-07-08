2020-07-08T16:08:40+03:00
Происшествия

Житель Ставрополья убил малолетнюю дочь из ревности к жене

Своей вины мужчина не признает
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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На Ставрополье вынесли приговор мужчине, который убил свою дочь. Суд поддержал государственное обвинение, передает пресс-служба краевой прокуратуры.

В мае 2019 года, ночью, пьяный гражданин вышел на улицу села Бешпагир Грачевского района. На почве ревности и неприязни к жене он ударил ножом свою дочь. Экспертиза показала, что все четыре пореза были на шее. От травм девочка умерла на месте.

Против мужчины возбудили уголовное дело по пункту "в" второй части 105 статьи УК РФ (убийство малолетнего). Осужденный свою вину не признавал, хотя обвинение представило суду неопровержимые доказательства.

Краевой суд приговорил мужчину к 16 годам строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Приговор в законную силу пока что не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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