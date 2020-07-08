2020-07-08T16:20:24+03:00
Общество

На Ставрополье более трех тысяч человек подцепили клещей

Жителей региона призывают сразу обращаться к врачу при присасывании членистоногих
Ася АСРЯН@asya1693
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Эти пациенты живут в Арзгирском, Апанасенковском, Ипатовском, Нефтекумском районах и округах СтавропольяЭти пациенты живут в Арзгирском, Апанасенковском, Ипатовском, Нефтекумском районах и округах СтавропольяФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Ставрополье зарегистрировали уже 7 случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Эти пациенты живут в Арзгирском, Апанасенковском, Ипатовском, Нефтекумском районах и округах Ставрополья.

По данным регионального ведомства, с начала года к медикам из-за укусов клещей обратились 3107 ставропольцев.

В том числе 1297 детей. На Ставрополье продолжаются обработки территорий и скота против клещей.

Жителей региона призывают сразу обращаться к врачу при присасывании клеща.

ИСТОЧНИК KP.RU

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