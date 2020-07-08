Губернатор: «Больницы на Ставрополье перегружены»

8 Июль 2020 2020-07-08T19:39:57+03:00

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Больницы на Ставрополье испытывают проблемы в связи с перегруженностью. Часть медучреждений с трудом справляется с потоком больных. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров на встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

По словам главы региона, возможности некоторых медучреждений практически исчерпаны. В связи с этим требуются модернизация и расширение.

— Перегруженность медучреждений первого звена — одна из ключевых проблем, которые важно решать уже сейчас, — заявил гуребнатор. — Ставрополье заинтересовано в том, чтобы стать одним из пилотных регионов программы по модернизации этих медурчеждений.

Край предложил федеральному центру план проведения мероприятий по модернизации. Стоимость — в районе 15 миллиардов рублей. Рассчитывается, что большую часть затрат возьмет на себя федеральный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU