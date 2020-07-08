Губернатор: «Больницы на Ставрополье перегружены»
Больницы на Ставрополье испытывают проблемы в связи с перегруженностью. Часть медучреждений с трудом справляется с потоком больных. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров на встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.
По словам главы региона, возможности некоторых медучреждений практически исчерпаны. В связи с этим требуются модернизация и расширение.
— Перегруженность медучреждений первого звена — одна из ключевых проблем, которые важно решать уже сейчас, — заявил гуребнатор. — Ставрополье заинтересовано в том, чтобы стать одним из пилотных регионов программы по модернизации этих медурчеждений.
Край предложил федеральному центру план проведения мероприятий по модернизации. Стоимость — в районе 15 миллиардов рублей. Рассчитывается, что большую часть затрат возьмет на себя федеральный центр.
ИСТОЧНИК KP.RU