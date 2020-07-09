На Ставрополье перестали расти темпы распространения коронавируса

9 Июль 2020 2020-07-09T13:32:39+03:00

из-под медицинского наблюдения были выписаны 100 человек, а за все время - уже 3678

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На Ставрополье в течение несколько дней не увеличивается динамика распространения коронавируса. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров

Напомним, из-под медицинского наблюдения были выписаны 100 человек, а за все время - уже 3678. По словам губернатора Ставрополья, для текущего момента это значимый результат.

Но победа над болезнью еще не близка. За последние сутки коронавирусом заболели 79 человек. Еще трое скончались. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что больницы на Ставрополье испытывают проблемы в связи с перегруженностью. Часть медучреждений с трудом справляется с потоком больных. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров на встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

ИСТОЧНИК KP.RU