На Ставрополье чинят 11 километров дорог в школу и детский сад

9 Июль 2020 2020-07-09T13:45:48+03:00

Всего объектов в проекте - шесть

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На Ставрополье ремонтируют дороги на подъездах к школам и детским садам. По программу попали семь территорий из Ставропольской агломерации. Всего объектов шесть, протяженность путей - более 11 километров, передает управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.

Работы идут, к примеру, на улице Победы в Ставрополе. Дорожные службы чинят подъезд к гимназии №12. В Михайловске ремонтируют улицу Гагарина, по которой добираются к средней школе №1, начальной школе №24 и лицею №2.

- С целью повышения безопасности дорожного движения на объектах выполняют работы не только по замене дорожного полотна, но и по ремонту тротуаров, обустройству пешеходных переходов, установке барьерных ограждений, - говорится в сообщении.

Ремонт проводят в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего по национальному проекту на Ставрополье отремонтируют 136 километров дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU