«Решала финансовые проблемы»: на Ставрополье мать пыталась продать ребенка за 50 тысяч
На Ставрополье в суд передано уголовное дело о продаже ребенка. 29-летняя Ставропольчанка пыталась решить свои финансовые проблемы. Цена человека — 50 тысяч рублей.
По данным следствия, узнав о своей беременности, девушка решила продать новорожденного. В середине 2019 года она бесстыдно разместила объявление в интернете. Покупательница нашлась. Решили, что роженица ляжет в больницу по чужому паспорту.
Вот только на фотографии женщины существенно различались. Врачи заподозрили неладное и вызвали полицию. Правоохранители разобрачили обман.
Уголовное дело по статье «Торговля людьми» передано в суд. Матери-кукушке грозить до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU