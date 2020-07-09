«Решала финансовые проблемы»: на Ставрополье мать пыталась продать ребенка за 50 тысяч

9 Июль 2020 2020-07-09T16:55:33+03:00

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На Ставрополье в суд передано уголовное дело о продаже ребенка. 29-летняя Ставропольчанка пыталась решить свои финансовые проблемы. Цена человека — 50 тысяч рублей.

По данным следствия, узнав о своей беременности, девушка решила продать новорожденного. В середине 2019 года она бесстыдно разместила объявление в интернете. Покупательница нашлась. Решили, что роженица ляжет в больницу по чужому паспорту.

Вот только на фотографии женщины существенно различались. Врачи заподозрили неладное и вызвали полицию. Правоохранители разобрачили обман.

Уголовное дело по статье «Торговля людьми» передано в суд. Матери-кукушке грозить до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU