2020-07-09T17:01:34+03:00
Происшествия

В Ставрополе осудили мужчину, жестоко убившего таксиста

Злоумышленник задушил водителя заранее заготовленным куском веревки
Ася АСРЯН@asya1693
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Ставропольский краевой суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в 150 тысяч рублейСтавропольский краевой суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в 150 тысяч рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Житель Ставрополя осужден за жестокое убийство водителя такси и вооруженный разбой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По данным ведомства, инцидент произошел в декабре 2018 года.

Злоумышленник задушил водителя заранее заготовленным куском веревки. После чего забрал автомобиль стоимостью более 380 тысяч рублей и уехал на ней в Кабардино-Балкарию.

В тот же день он нашел своего знакомого, надел на лицо заранее приготовленную маску и, имея при себе нож и металлический гаечный ключ, напал на него.

Приставив нож к его плечу, он потребовал передать все деньги, которые были у него. Мужчина, под угрозой насилия, передал злоумышленнику около 762 тысяч рублей. А эти деньги принадлежали обществу с ограниченной ответственностью. С похищенными деньгами злоумышленник сбежал.

Однако вскоре его нашли.

Ставропольский краевой суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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