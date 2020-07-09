В Ставрополе осудили мужчину, жестоко убившего таксиста

9 Июль 2020 2020-07-09T17:01:34+03:00

Ставропольский краевой суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в 150 тысяч рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Житель Ставрополя осужден за жестокое убийство водителя такси и вооруженный разбой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По данным ведомства, инцидент произошел в декабре 2018 года.

Злоумышленник задушил водителя заранее заготовленным куском веревки. После чего забрал автомобиль стоимостью более 380 тысяч рублей и уехал на ней в Кабардино-Балкарию.

В тот же день он нашел своего знакомого, надел на лицо заранее приготовленную маску и, имея при себе нож и металлический гаечный ключ, напал на него.

Приставив нож к его плечу, он потребовал передать все деньги, которые были у него. Мужчина, под угрозой насилия, передал злоумышленнику около 762 тысяч рублей. А эти деньги принадлежали обществу с ограниченной ответственностью. С похищенными деньгами злоумышленник сбежал.

Однако вскоре его нашли.

Ставропольский краевой суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU