2020-07-10T08:16:53+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 83 человека

Число умерших достигло 114
Ася АСРЯН@asya1693
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Всего за сутки из -под медицинского наблюдения выписаны 93 пациента. А за весь период болезнь смогли преодолеть уже 3771 человекВсего за сутки из -под медицинского наблюдения выписаны 93 пациента. А за весь период болезнь смогли преодолеть уже 3771 человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 83 человек. Скончались еще два пациента. Всего в регионе 5975 заболевших.

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А умерших - 114. Эти данные 10 июля озвучил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Всего за сутки из -под медицинского наблюдения выписаны 93 пациента. А за весь период болезнь смогли преодолеть уже 3771 человек.

- Нам предстоит еще многое сделать, чтобы болезнь окончательно отступила. В том числе - ответственно относится к своему здоровью, - обратился глава региона к землякам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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