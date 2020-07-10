На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 83 человека
На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 83 человек. Скончались еще два пациента. Всего в регионе 5975 заболевших.
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А умерших - 114. Эти данные 10 июля озвучил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Всего за сутки из -под медицинского наблюдения выписаны 93 пациента. А за весь период болезнь смогли преодолеть уже 3771 человек.
- Нам предстоит еще многое сделать, чтобы болезнь окончательно отступила. В том числе - ответственно относится к своему здоровью, - обратился глава региона к землякам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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