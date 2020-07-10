Ставропольским посевам угрожает нашествие гусениц
Одного из самых опасных вредителей кукурузы и подсолнечника на Ставрополье будут уничтожать при помощи паразитов трихограмм. Об этом сообщает пресс-служба Россельхозцентра. Там же сообщили, что в 2019 году посевы кукурузы и подсолнечника значительно пострадали от гусениц хлопковой совки.
Против них малоэффективны даже химические инсектициды. Чтобы повысить эффективность борьбы с ней необходимо начинать борьбу уже с яйцекладкой.
Такой приём позволяет значительно снизить численность гусениц хлопковой совки в дальнейшем, а также масштаб повреждений и затраты денежных средств на обработки химическими инсектицидами.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 8 городов Ставрополья оснастят системой «Умный город». Технология облегчает жизнь горожанами и гостям.
Программой уже пользуется Железноводск. С помощью системы можно управлять отоплением или электроснабжением дистанционно. Это снижает расходы на содержание социально важных объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU