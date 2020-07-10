В Ставрополе на двух площадках развернутся ярмарки выходного дня
В Ставрополе 11 июля на двух площадках города развернутся ярмарки выходного дня. Так, сезонные фрукты и овощи, бакалейные товары, мучные изделия и многое другое горожане смогут приобрести в рамках акции «Покупай ставропольское!».
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Как сообщает пресс-служба администрации краевого центра, ярмарка состоится на улицах: Васильева, 35\1 и Кулакова, 52.
На каждой из них ожидается более 20 товаропроизводителей. Время работы ярмарок с 08: до 16:00.
Ранее «КП-Сверный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, как сэкономить на «коммуналке» в отпуске, на больничном или если горожанин находится в длительной командировке.
Все эти обстоятельства могут быть причиной для перерасчёта суммы за коммунальные услуги потребителей, чьи квартиры не оборудованы приборами учета.
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В Ставрополе рассказали, как сэкономить на «коммуналке» в отпуске
Пересчёту подлежит плата за горячее и холодное водоснабжение и водоотведение, свет, газ, вывоз мусора (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU