2020-07-10T11:14:31+03:00
Общество

В Ставрополе на двух площадках развернутся ярмарки выходного дня

Время работы ярмарок с 08:00 до 16:00
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В Ставрополе 11 июля на двух площадках города развернутся ярмарки выходного дня. Так, сезонные фрукты и овощи, бакалейные товары, мучные изделия и многое другое горожане смогут приобрести в рамках акции «Покупай ставропольское!».

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Как сообщает пресс-служба администрации краевого центра, ярмарка состоится на улицах: Васильева, 35\1 и Кулакова, 52.

На каждой из них ожидается более 20 товаропроизводителей. Время работы ярмарок с 08: до 16:00.

Ранее «КП-Сверный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, как сэкономить на «коммуналке» в отпуске, на больничном или если горожанин находится в длительной командировке.

Все эти обстоятельства могут быть причиной для перерасчёта суммы за коммунальные услуги потребителей, чьи квартиры не оборудованы приборами учета.

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Пересчёту подлежит плата за горячее и холодное водоснабжение и водоотведение, свет, газ, вывоз мусора (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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