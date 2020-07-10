В Невинномысске появилось потомство благородных оленей
А в Пятигорске оленей застают на улицах
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В невинномысском парке "Шерстяник" родили три самки алтайского марала. Это очень крупные благородные олени. Кроме того, дали потомство европейские лани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В парке устроили и конный двор, где живут конь Ипполит, лошадь карачаевской породы Стрелка и арабский скакун Эль Бьен Терск. Есть и пони. Жители Невинномысска могут пойти обучаться верховой езде.
А в Пятигорске олени ходят по улицам. Животное бродило по проспекту Калинина, но не мешало движению машин.
Бэмби в Пятигорске.
ИСТОЧНИК KP.RU