В Ставрополе произошла массовая авария
Водителям рекомендуют найти альтернативные пути объезда
Фото: chp_26stav
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Инцидент произошел сегодня, 10 июля, в Ставрополе. В районе пересечения с улицей Ломоносова столкнулись несколько легковушек и пазик. Об этом рассказали очевидцы происшествия.
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По их словам, массовая авария перекрыла движение по улице Дзержинского. Водителям рекомендуют найти альтернативные пути объезда.
О пострадавших пока нет информации.
ИСТОЧНИК KP.RU