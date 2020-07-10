2020-07-10T14:43:14+03:00
Происшествия

В Ставрополе произошла массовая авария

Водителям рекомендуют найти альтернативные пути объезда
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: chp_26stavФото: chp_26stav
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Инцидент произошел сегодня, 10 июля, в Ставрополе. В районе пересечения с улицей Ломоносова столкнулись несколько легковушек и пазик. Об этом рассказали очевидцы происшествия.

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По их словам, массовая авария перекрыла движение по улице Дзержинского. Водителям рекомендуют найти альтернативные пути объезда.

О пострадавших пока нет информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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