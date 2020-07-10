В Ставрополе произошла массовая авария

10 Июль 2020 2020-07-10T14:43:14+03:00

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Инцидент произошел сегодня, 10 июля, в Ставрополе. В районе пересечения с улицей Ломоносова столкнулись несколько легковушек и пазик. Об этом рассказали очевидцы происшествия.

Как не вернуться к ограничениям: коронавирус на Ставрополье 00:00 00:00

По их словам, массовая авария перекрыла движение по улице Дзержинского. Водителям рекомендуют найти альтернативные пути объезда.

О пострадавших пока нет информации.

ИСТОЧНИК KP.RU