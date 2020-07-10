На курортах КМВ пройдут парковые концерты
Первый в этом курортном сезоне парковый концерт провели в Железноводске. По словам градоначальника, скоро курортные музыкальные выступления вернутся в Курортный парк.
Чего ждать от смены руководства в Михайловске и Шпаковском районе
А пока оркестр «Диапазон» будет каждую неделю радовать туристов и местных жителей выступлениями.
Кстати, в этом году в Железноводске введут новую «фишку» — танцевальные мастер-классы. Местные хореографы будут обучать всех желающих элементарным танцевальным движениям.
—Туристы едут к нам не только за здоровьем, но и за развлечением, и мы готовы удивлять, — считает Евгений Моисеев.
Напомним, первый концерт прошёл в обновлённой открытой ротонде «Смирновского источника». А Курортные парки в нашем регионе открылись 11 июня по решению губернатора региона Владимира Владимирова.
ИСТОЧНИК KP.RU