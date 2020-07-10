2020-07-10T16:02:37+03:00
Общество

На курортах КМВ пройдут парковые концерты

В этом году в Железноводске введут новую «фишку» — танцевальные мастер-классы
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: администрация пресс-службы города-курортаФото: администрация пресс-службы города-курорта
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Первый в этом курортном сезоне парковый концерт провели в Железноводске. По словам градоначальника, скоро курортные музыкальные выступления вернутся в Курортный парк.

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А пока оркестр «Диапазон» будет каждую неделю радовать туристов и местных жителей выступлениями.

Кстати, в этом году в Железноводске введут новую «фишку» — танцевальные мастер-классы. Местные хореографы будут обучать всех желающих элементарным танцевальным движениям.

—Туристы едут к нам не только за здоровьем, но и за развлечением, и мы готовы удивлять, — считает Евгений Моисеев.

Напомним, первый концерт прошёл в обновлённой открытой ротонде «Смирновского источника». А Курортные парки в нашем регионе открылись 11 июня по решению губернатора региона Владимира Владимирова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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