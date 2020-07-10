2020-07-10T16:30:53+03:00
Происшествия

Ингушский депутат заработал на липовой инвалидности родни 17 млн

Источники сообщают, что Якуба Белхороева задержали не только из-за этого
Варвара АНТОНОВА
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Якуб Белхароев. Фото: ingushetia.tvЯкуб Белхароев. Фото: ingushetia.tv
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В Ингушетии задержали бывшего главу Фонда социального страхования по Республике Ингушетия, а ныне - депутата Народного Собрания республики Якуба Белхороева. Его подозревают в хищении более 17 миллионов рублей. В операции участвовали сотрудники ФСБ и МВД России, передает пресс-служба Следственного комитета России.

Белхороев - глава клана "баталхаджинцев" - оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц из своего окружения. Документы, с помощью которых он сделал это, оказались липовыми.

- В ближайшее время с участием Белхороева будут проведены следственные действия, и ему будет предъявлено обвинение в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере (статья 160 УК РФ), - говорится в сообщении. Следствие ходатайствует о заключении чиновника под стражу.

По словам источников "Интерфакса", депутата могли задержать и по делу об убийстве главы Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда в Москве. На это указывает то, что расследование по экономическому делу ведет тот же самый следователь, отмечает агентство. Ранее следствие искало заказчика убийства - "КП - Северный Кавказ" писала, что среди подозреваемых - несколько влиятельных членов ингушских общин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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