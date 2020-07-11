Две трети санаториев КМВ открыты для туристов

11 Июль 2020 2020-07-11T12:44:44+03:00

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Две трети санаториев Кавказских Минеральных Вод открыты для посещения туристов. Об этом сообщает пресс-служба минтуризма и оздоровительных курортов Ставрополья.

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По официальным данным, открыто уже 85 здравниц из 124. 15 июля распахнут свои двери ещё 7 учреждений. За короткий промежуток времени после частичного снятия ограничений КМВ успели посетить уже 5 320 отдыхающих, забронировали места ещё 10 527 отдыхающих.

В каждом учреждении созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного пребывания гостей края. Санатории используют собственную лабораторную базу, оснащенную современным лечебно-диагностическим оборудованием, а уровень проживания соответствует международным стандартам.

ИСТОЧНИК KP.RU