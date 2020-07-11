Подозреваемого в раздаче земель главу района Дагестана заключили под домашний арест

11 Июль 2020 2020-07-11T13:02:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Подозреваемого в незаконной раздаче госсобствнности главу Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова заключили под домашний арест. Подробности сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

— Советский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 23 суток. Иначе говоря, до 2 августа включительно, — сообщила глава пресс-службы Верховного суда Зарема Мамаева.

Напомним, что чиновник временно отстранен от управления районом. Его подозревают в раздаче госземли в 2012-2015 годах. Тогда Погорелов был ещё главой сельсовета Южный в том же районе. Следствие утверждает, что он незаконно внес в документы 19 собственников ложные сведения о пожизненном и наследуемом праве владения землей. Ущерб государству оценивается в 2,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU