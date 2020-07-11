Новое место для отдыха и фотосессий появится в центре Ставрополя

11 Июль 2020 2020-07-11T16:55:08+03:00

Две новые террасы появятся у ТЦ «Нестеров»

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В центре Ставрополя появится новое место для отдыха и фотосессий. Об этом сообщает пресс-служба администрации крайцентра.

Две новые террасы появятся у торгового центра «Нестеров». Для жителей и гостей города обещают все удобства: уличную мебель, небольшое кафе с приятным ассортиментом и фотозону. Идея возведения площадки принадлежит частным инвесторам.

ИСТОЧНИК KP.RU