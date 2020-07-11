Новое место для отдыха и фотосессий появится в центре Ставрополя
Две новые террасы появятся у ТЦ «Нестеров»
Новые зоны отдыха появятся в центре СтаврополяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
В центре Ставрополя появится новое место для отдыха и фотосессий. Об этом сообщает пресс-служба администрации крайцентра.
Две новые террасы появятся у торгового центра «Нестеров». Для жителей и гостей города обещают все удобства: уличную мебель, небольшое кафе с приятным ассортиментом и фотозону. Идея возведения площадки принадлежит частным инвесторам.
ИСТОЧНИК KP.RU