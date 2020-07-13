Марокканская саранча появилась в 16 районах Ставрополья

13 Июль 2020 2020-07-13T13:12:39+03:00

Также на Ставрополье сейчас ведётся борьба с итальянским прусом. Его обнаружили в девяти районах

Также в регионе ведётся борьба с итальянским прусом

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В 16 районах Ставрополья специалисты обнаружили марокканскую саранчу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона. В среднем на один квадратный метр приходится более 15 особей.

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Максимальная численность вредителя – 200 особей на квадратный метр выявлена в Нефтекумском округе. Также на Ставрополье сейчас ведётся борьба с итальянским прусом. Его обнаружили в девяти районах.

К сожалению, на один квадратный метр приходится 22 экземпляра, сообщили в ведомстве. Хуже всего с этим вредителем обстоят дела в Апанасенковском районе. Там эта цифра значительно выше – 130 особей на квадратный метр.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что одного из самых опасных вредителей кукурузы и подсолнечника на Ставрополье будут уничтожать при помощи паразитов трихограмм. В 2019 году посевы кукурузы и подсолнечника значительно пострадали от гусениц хлопковой совки.

Против них малоэффективны даже химические инсектициды. Чтобы повысить эффективность борьбы с ней необходимо начинать борьбу уже с яйцекладкой.

ИСТОЧНИК KP.RU