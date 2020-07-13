Марокканская саранча появилась в 16 районах Ставрополья
В 16 районах Ставрополья специалисты обнаружили марокканскую саранчу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона. В среднем на один квадратный метр приходится более 15 особей.
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Максимальная численность вредителя – 200 особей на квадратный метр выявлена в Нефтекумском округе. Также на Ставрополье сейчас ведётся борьба с итальянским прусом. Его обнаружили в девяти районах.
К сожалению, на один квадратный метр приходится 22 экземпляра, сообщили в ведомстве. Хуже всего с этим вредителем обстоят дела в Апанасенковском районе. Там эта цифра значительно выше – 130 особей на квадратный метр.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что одного из самых опасных вредителей кукурузы и подсолнечника на Ставрополье будут уничтожать при помощи паразитов трихограмм. В 2019 году посевы кукурузы и подсолнечника значительно пострадали от гусениц хлопковой совки.
Против них малоэффективны даже химические инсектициды. Чтобы повысить эффективность борьбы с ней необходимо начинать борьбу уже с яйцекладкой.
ИСТОЧНИК KP.RU