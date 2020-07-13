В ДТП под Черкесском погибли два водителя

Фото с места ЧП: МВД по КЧР

В Карачаево-Черкесии произошла страшная авария. Столкнулись две отечественные легковушки, передает пресс-служба МВД по республике.

Фото с места ЧП: МВД по КЧР

Трагедия случилась на четвертом километре трассы "Псауче-Дахе – Зеленчук-Мостовой". 60-летний житель аула Адиль-Халк не справился с управлением "десятки". На встречной полосе он столкнулся с "девяткой", в которой был 36-летний житель аула Икон-Халк.

- В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия, - сказано в сообщении МВД по Карачаево-Черкесии.

Сотрудники ОВД устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. Место, где произошла трагедия, не считается "очагом аварийности".