13 Июль 2020 2020-07-13T18:55:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пятигорске пенсионерка погибла под колесами внедорожника Lada XRay. В подробностях происшествия разбираются автоинспекторы.

По сведениям пресс-службы ведомства, трагедия произошла на улице Степной. Автомобилист ехал в сторону Пальмиро Тольятти, когда 72-летняя старушка переходила дорогу вне пешеходного перехода.

К несчастью, 74-летний водитель не успел среагировать. Пострадавшая скончалась на месте.

В ведомстве отметили, что владелец авто не был злостным нарушителем и не привлекался к ответственности последние 2 года. Подробности и степень вины участников ДТП устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU