В Пятигорске пенсионерка погибла под колесами внедорожника
В Пятигорске пенсионерка погибла под колесами внедорожника Lada XRay. В подробностях происшествия разбираются автоинспекторы.
По сведениям пресс-службы ведомства, трагедия произошла на улице Степной. Автомобилист ехал в сторону Пальмиро Тольятти, когда 72-летняя старушка переходила дорогу вне пешеходного перехода.
К несчастью, 74-летний водитель не успел среагировать. Пострадавшая скончалась на месте.
В ведомстве отметили, что владелец авто не был злостным нарушителем и не привлекался к ответственности последние 2 года. Подробности и степень вины участников ДТП устанавливают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU