2020-07-13T18:55:25+03:00
Происшествия

В Пятигорске пенсионерка погибла под колесами внедорожника

72-летняя старушка переходила дорогу вне пешеходного перехода
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Фото: УГИБДД МВД по СКФото: УГИБДД МВД по СК
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В Пятигорске пенсионерка погибла под колесами внедорожника Lada XRay. В подробностях происшествия разбираются автоинспекторы.

По сведениям пресс-службы ведомства, трагедия произошла на улице Степной. Автомобилист ехал в сторону Пальмиро Тольятти, когда 72-летняя старушка переходила дорогу вне пешеходного перехода.

К несчастью, 74-летний водитель не успел среагировать. Пострадавшая скончалась на месте.

В ведомстве отметили, что владелец авто не был злостным нарушителем и не привлекался к ответственности последние 2 года. Подробности и степень вины участников ДТП устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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