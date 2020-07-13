2020-07-13T19:05:47+03:00
Общество

На Ставрополье «Скорая» будет приезжать быстрее

Кареты снабдят планшетами, которые будут фиксировать данные о вызовах и избавят врачей от бумажной работы
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Олег УКЛАДОВ
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«Скорая помощь» на Ставрополье будет приезжать еще быстрее. Новые планшеты позволят отследить местоположение карет и избавить медиков от лишней бумажной работы. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Вызовы будут приниматься не только по рациям и мобильным, но и фиксироваться на планшетах. Там будут сразу фиксироваться данные вызовов, чтобы избавить медиков от лишней бумажной работы. Чтобы высылать данные ближайшим машинам, их местоположение отслеживает система ГЛОНАСС.

Кроме того, результаты вызовов будут автоматически фиксироваться в Единой государственной информационной системе здравоохранения. В результате терапевт будет иметь полную базу информации для работы с пациентом.

Все новшества — результаты работы по реализации нацпроекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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