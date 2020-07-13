2020-07-13T19:35:31+03:00
Общество

Кот Мостик покидает Крымский мост. Куда он собрался и кто преемник?

Пушистый прораб посвятил стройке века четыре года [видео]
Анна ЕГОРОВА
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Мостик был суровым, но справедливым начальником. Фото: Кот Моста/VKМостик был суровым, но справедливым начальником. Фото: Кот Моста/VK
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«Мост построил, в эксплуатации его проверил. Меняю профессию!» - ошарашил своих подписчиков в соцсетях кот Мостик. Это под его чутким руководством шла стройка века (хвостатый даже руководил собственным отделом - Котмостнадзором), это он запускал сначала автомобильное, а затем железнодорожное движение через Керченский пролив.

Мостик прощается с Крымским мостом. Фото: кот Моста/VK

Мостик прощается с Крымским мостом. Фото: кот Моста/VK

За четыре года рыже-белый красавец прошел путь от простого подброшенного строителям котенка до настоящего талисмана и «прораба» Крымского моста, соединяющего материковую Россию с полуостровом. Вместе с котейкой строительство инспектировали чайка Валера, баклан Варфоломей, лиса Лизавета, дельфин Максим, ящерица Оксана и пес Цыган, но никто из них не добился такой популярности, как Мостик. Его постоянно пытались «усыновить», но он отказывался покидать отряд мостостроителей.

Как пишет «КП-Крым», уход кота с поста и моста огорчил его поклонников. Они стали гадать, чем теперь займется пушистый прораб? Строительством моста на Сахалине? Подастся в телеведущие?. «На пенсию? Рыбачить на креветок?» - предположил кто-то. «Я кот в самом расцвете сил! Какой отдых!» - недовольно фыркнул Мостик, но интригу не раскрыл. Только сообщил, что своим преемником назначает чайку Валеру.

Чайка Валера остался за главного. Фото: кот Моста/VK

Чайка Валера остался за главного. Фото: кот Моста/VK

У фанатов Мостика остается надежда, что рыжемордый хулиган пошутил, как уже однажды делал это. «Ухожу! Испугались?» - заявил в начале 2020 года кот, но потом уточнил - что он всего лишь собрался в заслуженный отпуск, лежать на красном диване и есть креветки.

Какое бы решение не принял котик, подписчики обещают любить его и дальше и просят не пропадать из виду. «Совсем как-то грустно стало. Мостик ассоциируется только с Крымским мостом, это как единое неразрывное целое. Не представляю, чем же еще он будет заниматься. Ты нас, пожалуйста, не забывай, радуй почаще хорошими новостями о себе, мы очень-очень любим тебя, любимчик ты наш ненаглядный!» - и таких душевных комментариев на кошачьей странице в Инстаграме - десятки.

Ждем официального заявления Мостика!

Кот Мостик: Соскучился по Крымскому мосту! Теперь при обходе всех 19 км наслаждаюсь каждым метром! .Видео: Кот Моста/VK

ИСТОЧНИК KP.RU

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