2020-07-13T19:34:00+03:00
Происшествия

Квартплаты не будет: экс-начальник отделения «Почты России» осужден за растрату в Дагестане

Начальник присвоил деньги, заплаченные за коммунальные услуги
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Экс-начальник сельского отделения «Почты России» в Хасавюртовском районе Дагестана присвоил себе деньги, заплаченные жителями за коммунальные услуги. Так исчезло 2,8 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, чиновника осудили по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». В 2018 году его руками из кассы исчезли деньги, выплаченные за коммуналку и подписки на переодические издания.

Правда в колонию осужденный не отправится — его приговорили к условному заключению на 3 года с таким же испытательным сроком. Кроме того, бывший чиновник вернет все, что взял из кассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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