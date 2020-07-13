Квартплаты не будет: экс-начальник отделения «Почты России» осужден за растрату в Дагестане

13 Июль 2020 2020-07-13T19:34:00+03:00

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Экс-начальник сельского отделения «Почты России» в Хасавюртовском районе Дагестана присвоил себе деньги, заплаченные жителями за коммунальные услуги. Так исчезло 2,8 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, чиновника осудили по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». В 2018 году его руками из кассы исчезли деньги, выплаченные за коммуналку и подписки на переодические издания.

Правда в колонию осужденный не отправится — его приговорили к условному заключению на 3 года с таким же испытательным сроком. Кроме того, бывший чиновник вернет все, что взял из кассы.

ИСТОЧНИК KP.RU