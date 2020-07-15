2020-07-15T15:42:39+03:00
Общество

В Ставрополе рассказали о снижении смертности от болезней сердца и сосудов

Сейчас в регионе выявляют и лечат подобные болезни несколько больниц
Ася АСРЯН@asya1693
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Более 24 тысяч человек признали здоровыми. Около 21 тысячи ставропольчан имеют факторы риска заболеванийБолее 24 тысяч человек признали здоровыми. Около 21 тысячи ставропольчан имеют факторы риска заболеванийФото: Архив КП
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На Ставрополье с начала года снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава краевого Минздрава Владимир Колесников.

До начала 2025 года планируется снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 20% от уровня 2019 года.

Сейчас в регионе выявляют и лечат подобные болезни несколько медицинских учреждений. В том числе семь первичных сосудистых отделений и 47 кардиологических кабинетов.

Кстати, на профилактику развития заболевания потратят 394 миллиона рублей. На эти средства приобретут лекарства и распределят по районам Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье до объявления пандемии коронавируса прошли диспансеризацию более 130 тысяч человек.

Более 24 тысяч человек признали здоровыми. Около 21 тысячи ставропольчан имеют факторы риска заболеваний. Почти 85 тысяч человек имеют хронические неинфекционные заболевания.

Всех, чье здоровье требует внимания со стороны медиков, берут на диспансерный учёт.

Сейчас на Ставрополье действует первый этап снятия ограничений, край готовится ко второму этапу.

По словам замминистра здравоохранения Ставрополья Маргариты Кузьменко, планы по диспансеризации изменились из-за пандемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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